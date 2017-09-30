Папа Римський виступить з промовою про фейкові новини

Папа римський Франциск заявив, що темою його послання на наступному

Папа Римський заявив, що темою його послання у Всесвітній день соціальних комунікацій Римської католицької церкви стане "Істина зробить вас вільними. Фейкові новини і журналістика заради миру". Про це понтифік повідомив у своєму Twitter.

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У заяві Ватикану говорилося, що це питання важливе для папи римського, бо "фейкові новини сприяють формуванню і розвитку сильної поляризації думок", пише Reuters.

На думку Франциска, перекручування фактів може мати наслідки на рівні індивідуальної та колективної поведінки".

Всесвітній день соціальних комунікацій відзначатиметься 13 травня. Послання папи буде оприлюднено 24 січня на свято святого Франциска Сальського, який є покровителем журналістів, повідомляє Reuters.