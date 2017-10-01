У США чоловік загинув, випавши із гелікоптера в океан

05:44, 01 жовтня 2017
Світ
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Наразі невідомо, чоловік вистрибнув навмисно або випав із вертольота випадково.

Поліція з'ясовує всі причини інциденту / myescapedestinations.com

У США поблизу узбережжя Малібу чоловік випав або вистрибнув із гелікоптера в океан, в результаті чого загинув. Про це пише Los Angeles Times з посиланням на місцеву владу.

Видання пише, що співробітники служби пожежної охорони округу Лос-Анджелес виявили тіло загиблого приблизно за 1,6 км від берега.

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Наразі невідомо, чоловік вистрибнув навмисно або випав із вертольота випадково. Місцева поліція встановлює обставини події і особу загиблого.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Таджикистані начальник аеропорту міста Хорог Ділдор Максудшоєв загинув, проводжаючи вертоліт з президентом Емомалі Рахмоном в Душанбе. Коли гелікоптер президента почав підніматися в повітря, Ділдор Максудшоев стояв від нього на близькій відстані. Від сильних поривів вітру від роботи лопастей гелікоптера він впав і вдарився об великий камінь.

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