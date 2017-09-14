Підлетів у повітря та впав на камінь: в Таджикистані начальник аеропорту загинув, проводжаючи гвинтокрил президента

У Таджикистані начальник аеропорту міста Хорог Ділдор Максудшоєв загинув, проводжаючи вертоліт з президентом Емомалі Рахмоном в Душанбе. Про це повідомляють «РИА Новости» з посиланням на прес-службу МВС Таджикистану.

Повідомляється, що начальник аеропорту був серед чиновників, які зустрічали і супроводжували президента в ході його поїздки в Дарвазький район.

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"Коли гелікоптер президента почав підніматися в повітря, Ділдор Максудшоев стояв від нього на близькій відстані. Від сильних поривів вітру від роботи лопастей гелікоптера він впав і вдарився об великий камінь", - повідомили в прес-службі, уточнивши, що інцидент стався напередодні.

Видання Asia-Plus також уточнило, що килим разом з начальником аеропорту відкинуло на великий камінь, який був поруч, і Ділдор Максудшоєв сильно вдарився об нього.

Посадовець помер по дорозі до лікарні, його травми виявились не сумісними із життям.