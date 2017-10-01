Підсадив на наркотики та заразив хворобою: ЗМІ оприлюднили лист екс-дівчини Джима Керрі за два роки до самогубства

Екс-дівчина голлівудського актора Джима Керрі Катріона Вайт в 2013 році, за два роки до своєї загибелі, написала записку акторові, в якій звинуватила його в тому, що він долучив її до наркотиків і заразив хворобами. Про це пише Daily Mail, в розпорядженні якої виявилося повідомлення.

Дівчина, за інформацією видання, написала повідомлення на своєму iPad 8 квітня 2013 року. Однак, невідомо, чи відправила вона його Керрі. Записку виявили адвокати її сім'ї.

"Я любила життя, була впевнена в собі, відчувала себе затишно і пишалася більшістю тих рішень, які я приймала. Ти познайомив мене з кокаїном, повіями, психічними проблемами і хворобами", - пише Уайт, звинувачуючи Керрі в тому, що він заразив її герпесом і папіломавірусом.

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"Ти творив для мене добро, але ... ти зламав мене як особистість, Джим. Ти мені обіцяв Джекіла, але замість цього я отримала Хайда (мається на увазі персонаж роману Роберта Стівенсона" Дивна історія доктора Джекіла і містера Хайда "- ред.)" , - йдеться в її записці.

Дівчина написала, що Керрі кинув її після того, як знищив "все, що від неї залишилося".

Як повідомляв УНІАН раніше, Джима Керрі дуже похитнуло самогубство його колишньої дівчини. 28-річна візажистка Катрін Уайт покінчила з собою після розставання з актором. За попередніми даними, дівчина померла від передозування наркотиків. Тіло дівчини було знайдено в її будинку в Лос-Анджелесі. Під час прощальної церемонії актор ніс труну з тілом дівчини. Мати покійної дівчини стверджує, що у трагедії винен Керрі.