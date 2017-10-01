Зіткнення на марші неонацистів у Швеції: поліція затримала більше 60 людей
09:06, 01 жовтня 2017Світ
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Акція була організована так званим "Північним рухом опору".
Ілюстрація / Fredrik Sandberg/TT News Agency/via REUTERS
У Швеції в місті Гетеборг пройшов марш неонацистів, на якому поліція провела масові затримання. Про це повідомляє "РБК" з посиланням на Aftonbladet.
Акція була організована так званим «Північним рухом опору». Поліція стала на шляху демонстрантів, після чого почалися зіткнення, в якому постраждали дві людини, серед них один поліцейський. Більше 60 осіб було затримано.
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Раніше повідомлялося, що в Німеччині судять нетрадиційного неонациста, присягнув на вірність ІДІЛ.
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