Зіткнення на марші неонацистів у Швеції: поліція затримала більше 60 людей

У Швеції в місті Гетеборг пройшов марш неонацистів, на якому поліція провела масові затримання. Про це повідомляє "РБК" з посиланням на Aftonbladet.

Акція була організована так званим «Північним рухом опору». Поліція стала на шляху демонстрантів, після чого почалися зіткнення, в якому постраждали дві людини, серед них один поліцейський. Більше 60 осіб було затримано.

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Раніше повідомлялося, що в Німеччині судять нетрадиційного неонациста, присягнув на вірність ІДІЛ.