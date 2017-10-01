У мережі з'явилися фото з місця аварії літака в Конго з українцями на борту

У мережі з'явилися фотографії з місця катастрофи військового вантажного літака біля столиці Конго Кіншаса, в результаті якої загинули українці. Вони були опубліковані в Twitter Air Disasters.

"Аварія "Антова" Ан-12 в Конго", - підписані знімки.

Як повідомляє Actualite.cd, вантажний літак вилетів з Бунії, з трьома українськими членами екіпажу та п'ятьма солдатами.

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#RDC: Réflexe n°1 des premières personnes arrivées sur les lieux du crash de l'avion militaire ce matin à Kinshasa... À vomir #SociétéMaladepic.twitter.com/AwXKWIkExr — Dunia Розташовують Kongo Друкують Media@DuniaKongoMedia) September 30, 2017

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, на борту літака могли бути троє українців. Міністр оборони республіки Конго Кріспін Атама Табі заявив, що в авіакатастрофі військового літака Ан-12 загинули 12 членів екіпажу.

За словами очевидця аварії літака, він загорівся і впав майже відразу після вильоту з аеропорту Нджилі. Ан-12 призначений для перевезення вантажів і техніки вагою до 20 тонн на лініях малої і середньої протяжності.