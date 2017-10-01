У мережі з'явилися фото з місця аварії літака в Конго з українцями на борту

10:32, 01 жовтня 2017
Світ
1352 0

За словами очевидця аварії літака, він загорівся і впав майже відразу після вильоту з аеропорту.

За даними місцевих ЗМІ, на борту літака могли бути троє українців / twitter.com/AirCrashMayday

У мережі з'явилися фотографії з місця катастрофи військового вантажного літака біля столиці Конго Кіншаса, в результаті якої загинули українці. Вони були опубліковані в Twitter Air Disasters.

"Аварія "Антова" Ан-12 в Конго", - підписані знімки.

Як повідомляє Actualite.cd, вантажний літак вилетів з Бунії, з трьома українськими членами екіпажу та п'ятьма солдатами.

Читайте такожУ Airbus A380 під час трансатлантичного польоту зруйнувалася обшивка двигуна (фото)

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, на борту літака могли бути троє українців. Міністр оборони республіки Конго Кріспін Атама Табі заявив, що в авіакатастрофі військового літака Ан-12 загинули 12 членів екіпажу.

За словами очевидця аварії літака, він загорівся і впав майже відразу після вильоту з аеропорту Нджилі. Ан-12 призначений для перевезення вантажів і техніки вагою до 20 тонн на лініях малої і середньої протяжності.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #падіння літака в Конго#військовий літак впав в Конго#фото падіння літака в Конго