В Конго розбився військовий Ан-12, серед загиблих можуть бути українці - ЗМІ

У Конго 30 вересня розбився військовий літак Ан-12, серед загиблих можуть бути українці, передає «24 канал».

Читайте такожАвіакатастрофу на Хмельниччині кваліфікували як порушення правил польоту«Міністр оборони республіки Конго Кріспін Атама Табі заявив, що в авіакатастрофі військового літака Ан-12 загинули 12 членів екіпажу», - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що місцеве видання Actualite.cd заявляє, що серед них могли бути троє українців.

За словами очевидця аварії літака, він загорівся і впав майже відразу після зльоту з аеропорту Нджілі.

Ан-12 призначений для перевезення вантажів і техніки вагою до 20 тонн на лініях малої і середньої протяжності.