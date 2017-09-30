В Конго розбився військовий Ан-12, серед загиблих можуть бути українці - ЗМІ
22:03, 30 вересня 2017Інциденти
750 0
За даними місцевих ЗМІ, на борту літака могли бути троє українців.
Ан-12 призначений для перевезення вантажів і техніки \ Військовий огляд
У Конго 30 вересня розбився військовий літак Ан-12, серед загиблих можуть бути українці, передає «24 канал».
Читайте такожАвіакатастрофу на Хмельниччині кваліфікували як порушення правил польоту«Міністр оборони республіки Конго Кріспін Атама Табі заявив, що в авіакатастрофі військового літака Ан-12 загинули 12 членів екіпажу», - йдеться в повідомленні.
Підкреслюється, що місцеве видання Actualite.cd заявляє, що серед них могли бути троє українців.
За словами очевидця аварії літака, він загорівся і впав майже відразу після зльоту з аеропорту Нджілі.
Ан-12 призначений для перевезення вантажів і техніки вагою до 20 тонн на лініях малої і середньої протяжності.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter