ЗМІ розповіли про закупівлю лас-вегаським стрільцем 30 одиниць зброї незадовго до теракту

Стівен Педдок, який ввечері 1 жовтня відкрив вогонь по людям в Лас-Вегасі, незадовго до атаки придбав більше 30 одиниць зброї. Про це телеканалу Fox News розповіли джерела в поліції.

За їх інформацією, значна частина зброї була придбана в Каліфорнії. Також стало відомо, що Педдок закупився патронами 308-ого та 223-го калібру, які зазвичай використовуються у гвинтівках AR-10 і AR-15 відповідно.

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308-ий калібр використовується для полювання для великих тварин, таких як лосі і ведмеді. Таким патроном можна «прошити» двох осіб наскрізь. 223-ий є патроном малого калібру і використовується для вбивства таких тварин, як зайці та лисиці.

У бесіді з Fox News один з свідків бійні зазначив, що він чув сотні пострілів. Стрілянина була дуже швидкою, за його зізнанням, він подумав, що по натовпу ведуть вогонь із кулемета.

Раніше газета The New York Times повідомила, що в номері Педдока було виявлено 19 одиниць зброї.

У неділю ввечері 64-річний житель Лас-Вегаса Стівен Педдок відкрив вогонь з автоматичної зброї по учасникам музичного фестивалю, перебуваючи на 32-му поверсі, в номері готелю Mandalay Bay, а потім покінчив з собою. Через його дій загинули 58 людей, постраждали більше 500.