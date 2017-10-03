Роман на британському атомному підводному човні завершився відставкою капітана

У Британії капітана атомного підводного човна усунули від командування, коли стало відомо про його роман із однією з членів екіпажу, повідомляє Бі-бі-сі. Стосовно офіцера королівського флоту проводиться розслідування. Його підозрюють у зв'язку з жінкою, яка перебувала у його підпорядкуванні.

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Як стало відомо Бі-бі-сі, службове розслідування розпочато щодо капітана субмарини "Віджилент" (HMS Vigilant) класу "Венгард" (Vanguard). Вона базується на військово-морській базі "Клайд" в області Аргайл-енд-Б'ют у Шотландії. Це один з чотирьох атомних підводних човнів Британії, озброєних балістичними ядерними ракетами Trident.

Заборона на службу жінок на підводних човнах була скасована лише у 2011 році. З того часу кілька десятків жінок пройшли підготовку для служби на підводних човнах королівського флоту.

У британському флоті діє так звана "заборона на дотики", яка передбачає неприпустимість романтичних стосунків між членами команди. При цьому керівництво флоту займає особливо жорстку позицію у випадках, коли в справу виявляються замішані представники офіцерського складу.

У 2014 році перша жінка-капітан військового корабля "Портланд" (HMS Portland) була відсторонена від командування судном після того, як стало відомо про її стосунки з одним із членів екіпажу.

Як повідомляв УНІАН, у липні британський есмінець Duncan прибув до Одеси у складі постійної військово-морської групи НАТО №2 для участі у навчаннях. Командир есмінця - капітан 2-го рангу Елеонор Стек. Всього у команді військового корабля Duncan понад 20 жінок.