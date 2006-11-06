Президент Киргизії направив до парламенту проект нової Конституції

Президент Киргизії Курманбек БАКІЄВ направив сьогодні на розгляд парламенту проект нової Конституції, повідомляє радіо «Свобода».

Депутати ухвалили передати документ у парламентський комітет з державного облаштування, який повинен дати свій висновок.

У свою чергу, опозиція заявила, що висуне власний проект Основного закону і наполягатиме на переході до парламентської республіки.

Прихильники опозиції п`ятий день мітингують у центрі Бішкека. Вони вимагають конституційної реформи і відставки керівництва Киргизії.