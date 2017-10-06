"Не злить Трампа поганими новинами": ЗМІ дізналися, хто може замінити Тіллерсона на посаді держсекретаря

Новим держсекретарем США замість Рекса Тіллерсона може стати нинішній глава ЦРУ Майк Помпео. Про це повідомляє Axios з посиланням на власні джерела.

За даними видання, таку ідею опрацьовують помічники і наближені президента США Дональда Трампа.

Читайте такожМіністр охорони здоров'я США пішов у відставку через звинувачення у використанні приватних літаків

«Трамп добре себе почуває в оточенні Помпео і питає радиться з різних питань, від імміграції до розкладу сил в Конгресі», - зазначають автори замітки. За їх даними, глава ЦРУ без проблем передає президенту погані новини і примудряється його не розсердити, не виглядає хвальком, до того ж він зможе вселити довіру іноземним лідерам - ті знають, що Помпео вхожий у внутрішнє коло Трампа.

Чутки про відставку Тіллерсона ходять давно: за даними інсайдерів,Трамп незадоволений не тільки роботою держсекретаря, але й його особистими якостями. Телеканал NBC News у середу, 4 жовтня, повідомив, що Тіллерсон після наради 20 липня в колі наближених до президента назвав того кретином. Після цього, виступаючи перед журналістами, він не став спростовувати викладені телеканалом відомості, заявивши лише, що «не збирається обговорювати дурницю».