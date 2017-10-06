"Не злить Трампа поганими новинами": ЗМІ дізналися, хто може замінити Тіллерсона на посаді держсекретаря
Помпео є одним з небагатьох в адміністрації США, який вміє передавати жорсткі новини президенту та знає, як відступити назад, не дратуючи Трампа.
Новим держсекретарем США замість Рекса Тіллерсона може стати нинішній глава ЦРУ Майк Помпео. Про це повідомляє Axios з посиланням на власні джерела.
За даними видання, таку ідею опрацьовують помічники і наближені президента США Дональда Трампа.
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«Трамп добре себе почуває в оточенні Помпео і питає радиться з різних питань, від імміграції до розкладу сил в Конгресі», - зазначають автори замітки. За їх даними, глава ЦРУ без проблем передає президенту погані новини і примудряється його не розсердити, не виглядає хвальком, до того ж він зможе вселити довіру іноземним лідерам - ті знають, що Помпео вхожий у внутрішнє коло Трампа.
Чутки про відставку Тіллерсона ходять давно: за даними інсайдерів,Трамп незадоволений не тільки роботою держсекретаря, але й його особистими якостями. Телеканал NBC News у середу, 4 жовтня, повідомив, що Тіллерсон після наради 20 липня в колі наближених до президента назвав того кретином. Після цього, виступаючи перед журналістами, він не став спростовувати викладені телеканалом відомості, заявивши лише, що «не збирається обговорювати дурницю».