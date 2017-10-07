У Москві евакуювали понад 100 тисяч осіб через повідомлення про майбутні вибухи

У Москві в п'ятницю, 6 жовтня, проводяться масові евакуації через надходження повідомлень про замінування будівель. Протягом дня надходили повідомлення про закладені бомби у низці торгових центрів, а також у школах, дитсадках, готелях, аеропортах, на вокзалах і в інших місцях. Поліція і кінологи перевіряють повідомлення, жодне з них не підтверджується. Про це повідомляє DW.

За даними ТАСС, всього за один день надійшло близько 130 дзвінків. В результаті спецзаходів евакуйовано близько ста тисяч чоловік. Були прийняті повідомлення про загрозу вибуху на Курському, Київському і Ризькому вокзалі в Москві, а також в аеропортах Шереметьєво, Внуково і Жуковському. Крім цього, були евакуйовані всі, що знаходилися в будівлі Московської обласної думи - депутати, працівники апарату та технічний персонал.

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Напередодні, 5 жовтня, директор ФСБ Росії Олександр Бортніков заявив, що помилкові дзвінки про замінування в російських містах здійснювали чотири громадянина РФ, що знаходяться за кордоном. "Оскільки вони використовували ІР-технологію, визначити місце дислокації складно. Це визнаємо не тільки ми, але й визнають наші партнери, з якими ми зараз працюємо", - зазначив Бортніков. Він додав, що у зловмисників є спільники на території Росії.