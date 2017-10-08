У Москві затримали активістів, які знову вийшли на Манежну площу

Прихильників російського опозиційного політика Олексія Навального, які знову прийшли на Манежну площу, затримали. Про це РБК повідомила один із організаторів неузгодженої акції на підтримку Навального Надія Афанасьєва.

Читайте такожПутіна "привітали" з днем народження мультфільмом з Януковичем (відео)

«Нас дуже жорстко скрутили. Хоча ми нічого не викрикували і у нас не було транспарантів. Зараз ми в автозаку, нас везуть у відділ поліції району Аеропорт», — додала вона. За її словами, було затримано дев'ять осіб.

Про затримання також пише у своєму Twitter блогер Денис Стяжкін. Він опублікував фотографію автозаків на площі. Стяжкін стверджує, що на площі було затримано 14 осіб.

Напередодні в Москві пройшла неузгоджена акція на підтримку Олексія Навального, в якій взяли участь від 700 (оцінка МВС) до 3 тис. осіб (оцінка штабу Навального). Заходи розпочалося близько 18:00 на Пушкінській площі, на мітингу були затримані кілька людей. Потім частина активістів перебралася на Манежну площу, де, як повідомляла «Протестна Москва», вони збиралися залишитися на ніч.

Близько 00:45 поліція витіснила протестувальників з площі, а потім почала затримання.