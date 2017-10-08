Росією в день народження Путіна прокотилася хвиля акцій протесту (фоторепортаж)

Акції прихильників Олексія Навального пройшли 7 жовтня у багатьох містах Росії. Поліція заявила, що багато з них не узгоджені, наприклад, в Москві і Санкт-Петербурзі.

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Так, у Москві учасники протесту скандували "Свободу Навальному", "З днем народження", "Росія без Путіна". Також деякі протестувальники вирішили залишитися на ніч на Манежній площі, закликавши приносити туди теплі речі та їжу. Але ОМОН розігнав противників президента РФ у Москві.

Олексій Навальний, який перебуває під адміністративним арештом, назвав результати акцій хорошими, передає Дождь. на його думку, влада "продовжує закручувати гайки" — це підтверджують затримання активістів, сказав він.

За уточненими даними, всього в 26 містах Росії була затримана як мінімум 271 людина, яка брала участь у протестах проти Путіна.