Саакашвілі наказав «дістати з-під землі» організаторів заколоту

21:11, 05 травня 2009
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Голова МВС отримав за зайвий лібералізм

Президент Грузії Михайло Саакашвілі наказав міністрові внутрішніх справ Вано Мерабішвілі "дістати з-під землі і покарати за законом" всіх винних в організації заколоту і підготовці військового перевороту. Така заява була зроблена під час доповіді міністра Президентові, яка транслювалася в прямому ефірі місцевих телеканалів.

Також Сакашвілі заявив, що подія має бути розслідувана до кінця, "один раз і назавжди, щоб ні у кого не залишилося ілюзій, що зараз, або в майбутньому, в Грузії можливо здійснити подібне". За словами голови держави, це має стати очевидним "і для затриманих, і для їхніх зарубіжних спонсорів".

Глава МВС доповів Президентові, що за фактом заколоту на військовій базі в Мухровані порушено кримінальну справу, повідомляє "Новості-Грузія", ситуація у військовій частині узята під контроль. "Учасники заколоту затримані, частина сховалася, пошук здійснюється за допомогою вертольотів", - повідомив Мерабішвілі.

Крім того, Саакашвілі розкритикував Мерабішвілі за зайвий лібералізм, підкресливши, що міністерство має серйозніше ставитися до діяльності колишніх високопосадових військових.

Лента.ру

 

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