Демонстрантів у Бішкеку розганяють газом та шумовими гранатами

В результаті зіткнень на мітингу у Бішкеку в лікарні міста доставлено чотирьох чоловік з вогнепальними пораненнями, повідомляють інформаційні агентства з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров`я Киргизії.

Ще двоє учасників мітингу госпіталізовано з отруєннями газом. Загальна кількість потерпілих, за попередніми даними, склала шість чоловік. Двоє з них одержали черепномозкові травми.

За інформацією кореспондента Lenta.ru, для розгону демонстрантів міліція застосувала шумові гранати. Постраждалі, швидше за все, одержали осколкові поранення. Для перевезення поранених було задіяно шість карет швидкої допомоги.

За іншими відомостями правоохоронці застосували сльозоточивий газ "Черемха", відтіснивши мітинг пропрезидентських прихильників від будівлі парламенту. Зараз площа перед парламентом звільнена від мітингуючих. Її охороняють посилені загони міліції.

Крім того, місцеві журналісти повідомляють, що "число учасників руху на підтримку президента стрімко росте". Біля будівлі парламенту зібралося близько шести тисяч прихильників президента Курманбека Бакиева.

Вони розповсюдили звернення до голови держави. У нім наголошується: "Звертаємося до вас як до гаранта Конституції і виконавчої влади республіки з вимогою проявити дану вам владу і тимчасово ізолювати від народу порушників спокою, що нахабно рвуться до влади, планували силове її захоплення, а нині намагаються здійснити горезвісний "конституційний переворот".

За їх словами, опозиційні сили спровокували політичну кризу, що привело до розколу в парламенті країни. "Дії тієї частини депутатів, які намагаються ініціювати ухвалення нової Конституції не передбаченим законом порядком, не тільки виходять за рамки правового простору, але і створюють неприпустимий політичний прецедент. Це ні що інше, як відкритий намір захоплення влади антиконституційним способом".

Власті готові застосувати зброю для припинення спроб захоплення державних будівель і у разі загрози життю людей, але поки її не застосовували, заявив журналістам заступник міністра внутрішніх справ Шеркози Мірзакарімов.

"Вогнепальна зброя (на мітингу) не застосовувалася, проте у разі спроб захоплення державних будівель, погрози життю людей ми застосовуватимемо зброю", - сказав заступник голови МВС Киргизії.

РІА новини, Лента.ру