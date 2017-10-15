Смоленська катастрофа: у Польщі на самописці Ту-154 знайшли запис вибуху

Польська комісія знайшла запис моменту вибуху в запису бортового самописця Ту-154, в якому загинув президент республіки Польща Лех Качинський. Про це заявив міністр національної оборони країни Антоні Мацеревич, передає Polskie Radio.

Він нагадав, що раніше версію вибуху озвучила комісія, яка розслідує катастрофу. "Тоді ми встановили, що стався вибух, який в кінцевому підсумку літак знищив. Наразі ми знаємо набагато більше", — заявив польський міністр.

Читайте такожПольща близька до правди про Смоленську катастрофу - Качинський

"Момент вибуху було ідентифіковано - ми знайшли його в записі одного із самописців. Ми займаємося наразі його аналізом й виключенням всіх інших інтерпретацій цього електронного запису", — додав Мацеревич.

Раніше польська комісія заявляла, що руйнування лівого крила літака Качинського мають ознаки вибуху.

Нагадаємо, 10 квітня 2010 року неподалік летовища "Сєвєрний", що поблизу Смоленська, розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качинським на борту. У катастрофі загинуло 96 осіб. Польська делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ї річниці Катинського злочину.

Ексгумацію жертв Смоленської катастрофи польська влада проводить від кінця 2016 року. До кінця цього року прокуратура планує ексгумувати і провести детальнее дослідження рештків 46 жертв.