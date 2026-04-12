Хочемо миру не на півтора дня, а назавжди: українці похмуро зустріли 'великоднє перемир’я', – BBC

Українці очікують, що Росія після закінчення перемир’я відновить атаки.

Православне великоднє перемир'я, узгоджене Росією та Україною, набуло чинності в суботу вдень. Пауза в бойових діях має тривати до кінця Великодньої неділі, щоб дати людям необхідний відпочинок. Однак від початку перемир'я вже зафіксовано численні порушення режиму припинення вогню вздовж лінії фронту. Українці досить похмуро сприйняли це коротке перемир'я і не очікують жодних позитивних результатів за його підсумками, пише BBC.

"Можливо, буде пауза, – припустила українка Лариса. – Але тоді Росія почне ще більш інтенсивні атаки. Ми це вже бачили".

На військовому полігоні за 19 км від російського кордону бійці ударного підрозділу БПЛА "Ясні Очі", що входить до складу корпусу "Хартія", проводять вихідні, тестуючи нове обладнання для передової. Тим часом військові, які перебувають на чергуванні, скидають своїм друзям на фронті великодню випічку та безалкогольне вино за допомогою безпілотників.

Георгій, командир підрозділу, наказав своїм бійцям залишатися на місці під час 32-годинного перемир'я, якщо тільки на них не нападуть. Але він упевнений, що це станеться.

"Росія говорить одне, а робить інше. Тому треба бути готовим", – стверджує він.

Він вважає, що Україна не може дозволити собі припинити бойові дії, поки не зможе вимагати кращих умов на переговорах з Росією.

"Нам потрібні справжні мирні переговори", – каже він.

Харків'янка Ольга відчайдушно чекає припинення бойових дій, щоб відпочити від постійних обстрілів:

"Це перемир'я всього на півтора дня. Але, принаймні, ми можемо трохи відпочити, бо тут щосекунди чекаєш смерті. Ми справді хочемо миру. Не на півтора дня. Назавжди".

Незважаючи на оголошене Росією великоднє перемир'я, бойові дії на фронті не припинилися. Станом на ранок 12 квітня на фронті сталося понад 2 тисячі порушень режиму припинення вогню. Так, одразу після припинення вогню росіяни атакували українську евакуаційну групу в Запорізькій області. Сталося це вже під час дії оголошеного Кремлем "перемир'я". Також у ніч на Великдень російські окупанти підступно атакували медичний автомобіль у Глухівській громаді Сумської області. Постраждали троє медиків.

Глава Офісу президента Кирило Буданов вважає, що одноденне великоднє перемир'я не переросте в довгострокове.

