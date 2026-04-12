'Тиса' має перемогти: останні дані соцопитувань в Угорщині

Ці дані були отримані в останні дні перед голосуванням.

Опозиційна партія "Тиса" потенційно може взяти конституційну більшість (дві третини депутатських місць) в парламенті за підсумками сьогоднішніх виборів в Угорщині. Про це свідчать результати останніх передвиборчих опитувань, результати яких опублікували вже після закриття виборчих дільниць.

Як пише Telex, згідно з опитуванням центру Median, проведеним за останні п’ять днів передвиборчої кампанії, партія "Тиса" може розраховувати на 55,5% голосів виборців за партійними списками, тоді як "Фідес" – на 37,9 %. Інші партії не подолають прохідний бар'єр.

З урахуванням мажоритарних округів, склад угорського парламенту, на думку центру Median, буде таким:

"Тиса": 131–139 мандатів (133 мандатів – це конституційна більшість, тобто дві третини голосів парлемантарів);

блок "Фідес"-KDNP: 59–67 мандатів;

Національна партія ромів: 1 мандат.

Дуже схожий результат показало опитування, проведене дослідницьким центром "21": партія Тиса - 55%, Фідес"-KDNP - 38%.

Варто зауважити, що наведені цифри - це результати соціологічного опитування, проведеного ДО дня голосування. Вони можуть істотно відрізнятися від даних екзит-полів (опитування на виході з виборчої дільниці), якщо такі будуть опубліковані, і тим паче від офіційних результатів голосування.

Тим часом відомо, що за пів години до закриття дільниць проголосувати прийшли 77,8% виборців, що є абсолютним рекордом за всю історію угорських виборів. При цьому найвища явка була в окрузі, де балотувався лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр.

Як писав УНІАН, за час перебування при владі Віктор Орбан настільки спотворив виборчу систему Угорщини, що результати голосування можуть суттєво відрізнятися від очікувань. Навіть за умов відставання в голосах "Фідес" може зберегти парламентську більшість або сформувати коаліцію. Причиною цього є багаторічні зміни до виборчого законодавства, зокрема перекроювання округів, яке, за словами критиків, посилило вагу голосів у сільській місцевості, де традиційно сильна правляча партія.

Крім того, система підрахунку голосів додатково працює на користь домінуючої сили: частина голосів за кандидатів, що програли, перерозподіляється переможцям, а складна формула розподілу мандатів за партійними списками раніше вже давала "Фідес" значну перевагу. Ситуацію ускладнює також політизованість соціології та медіа: різні центри публікують протилежні прогнози, а близько 80% медіапростору, за оцінками міжнародних організацій, контролюють влада та її союзники.

