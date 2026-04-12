На виборах в Угорщині рекордна явка, боротьба йде запекла, - ЗМІ

Побито багаторічні рекорди кількості виборців, які прийшли на дільниці.

В Угорщині день голосування на парламентських виборах. Станом на 15 годину явка виборців виявилася рекордною за останні роки, пише Telex.

Повідомляється, що на вказану годину проголосували майже п'ять мільйонів людей. (Загалом в Угорщині близько 8,1 млн виборців). Таким чином проголосувало 66% людей, які мають на це право.

Стверджується, що це на 13 процентних пунктів вище за попередній рекорд, встановлений у 2002 році.

В угорському уряді переконані, що висока явка буде на користь правлячій партії "Фідес".

"Ми бачимо, що явка висока, і ми знаємо, що, згідно з попереднім досвідом, висока явка сприяє "Фідес". Увечері стане зрозуміло, так це чи ні", – сказав голова канцелярії прем'єр-міністра Гергей Гуляш.

Однак ЗМІ пишуть, що найвища явка в округах, які підтримують опозицію.

Як писав УНІАН, останні опитування показували, що опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра випереджає "Фідес" Віктора Орбана на 9–13 відсоткових пунктів, зокрема 52% проти 39% серед виборців, які точно голосуватимуть.

Причому в останні тижні "Тиса" зміцнила підтримку (на 2–4 відсоткових пункти), тоді як "Фідес" втратила 1 пункт. Частка виборців, які вже визначилися, на момент останніх опитувань складала до 86%.

