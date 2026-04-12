Чи отримає Україна обіцяний кредит, якщо переможе Орбан: посол ЄС дала чітку відповідь

Катерина Матернова нагадала, що ЄС раніше вже долав проблеми, пов’язані з інтеграцією України.

Європейський Союз надасть Україні обіцяний кредит у розмірі 90 мільярдів євро, навіть якщо сьогодні на виборах в Угорщині знову переможе Віктор Орбан. Про це повідомила посол ЄС в Україні Катерина Матернова в інтерв’ю УНІАН.

"Як зазначали президент Європейської комісії та президент Європейської ради під час свого візиту в лютому, лідери ЄС взяли на себе зобов’язання надати ці 90 мільярдів, і вони будуть надані. Так, зараз є затримка через блокування з боку однієї з держав-членів. Але Європейський Союз дуже добре вміє знаходити вихід зі складних ситуацій", – заявила дипломат.

Вона нагадала про опір Нідерландів Угоді про асоціацію з Україною, який все ж таки вдалося це подолати.

Відео дня

"Я впевнена, що ми знайдемо рішення і цього разу. Це просто займе трохи більше часу. Я абсолютно переконана, що ці 90 мільярдів надійдуть, адже вони важливі як для бюджету, так і для армії", – запевнила Матернова.

При цьому вона зазначила, що є кілька можливих варіантів вирішення проблеми, навіть якщо нинішній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який блокує допомогу Україні, залишиться при владі після виборів 12 квітня.

"Я не буду розкривати, яким саме чином. Є кілька можливих шляхів, і рішення буде знайдено. Європейські лідери налаштовані на це, і це обов'язково відбудеться", – повідомила дипломат.

Крім того, вона розповіла, що завдяки засіданню Верховної Ради цього тижня вдалося розблокувати частину фінансування в рамках Ukraine Facility.

Кредит ЄС на 90 мільярдів євро для України - головні новини

У грудні 2025 року на засіданні Європейської ради було ухвалено рішення про надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро, і тоді була лише одна умова – три країни не братимуть участі в наданні кредиту.

У свою чергу прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував виділення цих коштів до відновлення транзиту російської нафти через територію України трубопроводом "Дружба", який отримав пошкодження в результаті російського удару.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що 90 мільярдів євро будуть надані Україні "тим чи іншим чином", незважаючи на вето з боку Угорщини.

