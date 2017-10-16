У США стався потужний вибух на нафтовій платформі (фото, відео)

11:33, 16 жовтня 2017
Світ
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Згідно з повідомленнями, шість осіб отримали поранення і одна людина зникла безвісти.

Ілюстрація / Roger Fernandez/via REUTERS

У Луїзіані на нафтової буровій платформі, розташованій на озері Пончартрейн, стався вибух. Про це повідомляє ABC News.

Згідно з попередніми повідомленнями, шість осіб отримали поранення і одна людина зникла безвісти.

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Влада визнала, що існує ймовірність того, що нафта може просочуватися в озеро. Причини аварії на даний час невідомі.

Раніше в Гані стався потужний вибух на газовій станції.

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