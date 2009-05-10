Сотні людей загинули в результаті обстрілу мирної зони в Шрі-Ланці

Щонайменше 257 мирних жителів загинули і більш як 800 дістали поранення під час масованого артилерійського обстрілу урядових військ Шрі-Ланки по позиціях сепаратистів "Тигри звільнення Таміл Ілама", повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Асошиейтед Прес.

За даними представника охорони здоров`я країни, обстріл розпочався пізно ввечері в суботу і тривав до світанку неділі. Жертв більше, оскільки багатьох загиблих уже поховали родичі. Він назвав ситуацію з обстрілом мирних жителів "приголомшуючою". Разом з тим, ланкійські військові заперечують факт застосування артилерії і повідомляють, що вогонь по позиціях "тигрів" ведеться із стрілецької зброї. Зараз останні уцілілі бойовики, а також засновник і беззмінний лідер угруповання Велупіллаї ПРАБАХАКАРАН блоковані наступаючими військами на ділянці узбережжя площею менш як 5 квадратних кілометрів. Цілковитий розгром декількох сотень "тигрів", які ще три роки тому контролювали чверть території Шрі-Ланки, ускладнює присутність на місці бойових дій близько 20 тисяч мирних жителів, які потрапили в оточення. Армія сподівається найближчим часом захопити В.ПРАБХАКАРАНА і його соратників живими або мертвими і покласти край громадянській війні, яка триває з 1983 року і забрала життя щонайменше 80 тисяч людей.

Як передає Бі-Бі-Сі, згідно з деякими повідомленнями, постріли лунали з боку районів, контрольованих урядовою армією. Проте представник військового штабу заявив, що подібні звинувачення є антиурядовою пропагандою з боку повстанців Таміла.