"Не вдалося":ЄС відмовляється від допомоги Туреччині у підготовці до членства

Лідери Євросоюзу домовилися скоротити фінансову допомогу Туреччині, призначену для підготовки країни до членства в ЄС, через відмову Анкари від зобов’язань з захисту прав людини, передає радіо Свобода.

Читайте такожЄС поки не планує припиняти переговори з Туреччиною про вступ - МеркельВиступаючи на саміті в Брюсселі, канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала ситуацію з правами людини в Туреччині «абсолютно незадовільною», але водночас додала, що не хоче «розривати мости» з союзником НАТО.

Меркель виступила за продовження переговорів з Туреччиною, але зауважила, що між лідерами ЄС немає єдиної думки про те, щоб повністю припинити переговори про членство з Туреччиною, які ведуться з 2005 року.

Ангела Меркель повідомила, що виконавча влада ЄС працюватиме над пропозиціями щодо скорочення 4,45 млрд євро допомоги, яку ЄС погодився надати Туреччині, щоб допомогти їй підготуватися до членства. «Це очевидно не вдалося», – додав канцлер Австрії Крістіан Керн.

Меркель та інші лідери ЄС високо оцінили допомогу Туреччини у зупинці потоку мігрантів до Європи в рамках угоди 2016 року в обмін на обіцянку прискорити переговори про членство.