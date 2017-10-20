У Китаї побудують підвісні залізниці

Китай планує побудувати комерційні підвісні залізничні лінії з використанням поїздів на літієвих батареях, які дозволять вирішити проблеми пробок і забруднення в мальовничих районах. Про це пише ZN.UA з посиланням на Сіньхуа.

Повідомляється, що в провінції Гуйчжоу (Південно-Західний Китай) завершується будівництво надземної монорельсової лінії протяжністю більше 10 кілометрів для поїздів на літієвих батареях, повідомив член Академії наук Китаю Чжай Ваньмін.

Інша подібна лінія в місті Ченду – адміністративному центрі провінції Сичуань (Південно-Західний Китай), також знаходиться в процесі планування, додав він.

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У минулому році поїзд на літієвих батареях зі швидкістю 60 км/год успішно курсував на 1,4-кілометровій пробній монорельсовій лінії, розробленій науковою командою Чжай Ваньміна. Загальний пробіг складу в цілому нараховує 10 тис. кілометрів.

Витрати на будівництво підвісних залізниць складають менше однієї п’ятої від подібних на будівництво метрополітену. До того ж, такі дороги не забруднюють навколишнє середовище і не впливають на наземні об’єкти.

Підвісні залізниці – це новий вибір для вирішення проблеми пробок в містах, а також гарний транспортний засіб для відвідувачів у мальовничих районах, вказав Чжай Ваньмін.

В даний час деякі міста Китаю, включаючи Ханьчен (пров. Шеньсі, Північно-Західний Китай), планують зведення надземних монорейкових ліній.