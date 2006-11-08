Пентагон очолить колишній керівник ЦРУ

Президент США Джордж БУШ висунув кандидатуру екс-глави ЦРУ Роберта ГЕЙТСА на пост міністра оборони США, повідомляє РІА «Новости». Це призначення потребує затвердження в сенаті США.

Про висунення Р.ГЕЙТСА президент США оголосив на прес-конференції в Білому домі.

"Якщо його затвердить сенат, Боб (ГЕЙТС) принесе з собою більш ніж 25-річний досвід роботи у сфері національної безпеки, а також репутацію ефективного керівника", - сказав президент. За його словами, Р.ГЕЙТС "служив шести президентам, що представляли обидві партії, і виріс з посади працівника молодшого рівня в ЦРУ до директора ЦРУ".

"За час служби в ЦРУ і Раді національної безпеки Боб ГЕЙТС здобув із перших рук знання, які дозволять йому відповісти на ті виклики, з якими наша країна стикатиметься упродовж найближчих двох років", - заявив Дж.БУШ.

До цього він оголосив про відставку міністра оборони Дональда РАМСФЕЛДА.