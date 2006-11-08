Вперше до Конгресу США обраний мусульманин

На проміжних виборах у штаті Міннесота вперше в американській історії до Конгресу США обраний мусульманин - кандидат від Демократичної партії, колишній адвокат 42-річний афроамериканець Кейт Еліссон.

Як повідомили РІА Новости у виборчій комісії п`ятого виборчого округу штату Міннесота, де в палату представників обирається Еллісон, підраховані виборчі бюлетені по 70% виборчих ділянок, де за Еллісона подано 56% голосів, а за його суперника - республіканця Алана Файна - 21%.

Раніше, використовуючи свою власну методику і дані exit polls, телекомпанія NBC вже оголосила Еліссона переможцем на виборах, що відбулися.

Еллісон прийняв іслам e 19-річному віці, коли вчився в університеті штату Детройт.

В одному з інтерв`ю під час своєї передвиборчої кампанії Еллісон заявив, що на його думку "було б непогано, якби хтось, хто є мусульманином, був у Конгресі, щоб мусульмани відчували, що вони є частиною політики в цьому органі, і щоб решта американців бачила, що ми тут, щоб зробити внесок задля своєї країни".

За даними неурядової організації Альянс американських мусульман, яка активно підтримує кандидатуру Еллісона, нині в США проживають загалом близько 5 мільйонів американців, що сповідують іслам.

РІА "Новини"