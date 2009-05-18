Оргкомітету "Євробачення" сподобалося враховувати голоси глядачів наполовину

З цього року журі постійно братиме участь у виборі переможця міжнародного музичного конкурсу «Євробачення».

Таке рішення прийняв Європейський мовний союз за наслідками проведення «Євробачення-2009» в Москві, повідомили УНІАН в оргкомітеті пісенного конкурсу.

Організатори «Євробачення-2009» в Росії нагадали, що Європейський мовний союз відновив участь журі в оцінюванні конкурсантів після того, як стало очевидно, що результати голосування глядачів дуже відрізняються від думки резервного журі (що призначається на випадок технічних неполадок у голосуванні).

«Стало зрозуміло, що глядачі голосують частіше не за пісню, а за країну-учасницю. Таким чином, за допомогою професійного журі голосування стало об`єктивнішим і справедливішим», - вважають організатори.

Цього року було задіяно нову процедуру голосування, згідно з якою члени журі кожної з 42-х країн, що беруть участь у конкурсі, безпосередньо впливали на підсумки голосування і в півфіналах, і у фіналі «Євробачення». Після закінчення кожного з півфіналів 10 країн допускалися до продовження боротьби у фіналі (причому 9 країн визначали за результатами глядацького голосування, а 10-а країна в кожному півфіналі – внаслідок голосування журі). Переможця конкурсу було визначено в результаті «паритетного» голосування телеглядачів і журі (тобто голоси перших і останніх враховували в пропорції 50 на 50).