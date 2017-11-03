В Італії конфіскували партію "Трамадолу" на 50 мільйонів євро, що належить ІДІЛ

В Італії вилучили понад 24 мільйони таблеток синтетичного опіату, які бойовики "Ісламського держави" планували продавати для фінансування атак по всьому світу. Про це повідомляє Reuters.

Таблетки були знайдені фінансовою поліцією спільно з митниками в контейнері в порту Джоя-Тауро, що в регіоні Калабрія. Контейнер був заповнений ящиками з "Трамадолом" - сильним обезболюючим, доступним тільки за рецептом.

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При середній вартості близько 2 євро за таблетку, загальна вартість арештованого вантажу становить близько 50 мільйонів євро.

За інформацією іноземних слідчих, що допомагали італійським правоохоронцям, таблетки належать "Ісламській державі".

За словами регіонального прокурора Федеріко Кафьєро де Рахо, продажами препарату "керує безпосередньо "Ісламська держава" для фінансування запланованих нападів по всьому світу". "Частина нелегального доходу від продажу "Трамадолу" використовується для фінансування екстремістських груп у Лівії, Іраку і Сирії", - додав де Рахо.

Подробиці про те, яким чином вдалося виявити контейнер з "Трамадолом" не озвучувалися.