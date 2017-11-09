Проект оборонного бюджету США-2018 передбачає $350 мільйонів для України

Проект оборонного бюджету передбачає виділення допомоги Україні в сфері безпеки і підтримку програми країн Балтії щодо стримування агресії з боку Росії, передає Голос Америки.

Читайте такожМаккейн прокоментував рішення Трампа про нові санкції щодо РосіїПредставники Сенату і Палати представників домовилися виділити $4,6 млрд на Європейську ініціативу стримування, націлену на протидію агресивній політиці Росії в Європі та зміцнення боєздатності США на континенті.

Ця сума міститься в законопроекті про асигнування на національну оборону США на 2018 фінансовий рік, узгодженому Комітетами з питань збройних сил Сенату і Палати представників, очолюваних сенатором Джоном Маккейном і конгресменом Маком Торнберрі.

Бюджетний законопроект також передбачає виділення «$350 млн для надання Україні допомоги у сфері безпеки, включно з оборонною летальною допомогою», йдеться у документі, опублікованому на сайті Комітету з питань збройних сил Сенату.

При цьому закон обмежує виділення половини цих коштів до того часу, поки міністр оборони США не підтвердить, що Україна вжила значних заходів для проведення критично важливих для оборонної сфери інституційних реформ, необхідних для підтримки потенціалу, створеного з використанням наданої допомоги в сфері безпеки.

Законопроект передбачає виділення до $100 млн на підтримку спільної програми країн Балтії щодо поліпшення їх опірності і зміцненню потенціалу стримування російської агресії.

Проект вимагає надання звіту про російську гібридну війну в рамках щорічної доповіді про стан російських збройних сил і системи безпеки, включаючи оцінку російської стратегії і потенціалу інформаційної війни, шкідливих дій в кіберпросторі і примусових заходів економічного характеру.

Документ також продовжує заборону на використання засобів Міністерства оборони США з метою двостороннього військового співробітництва з Росією. Він також забороняє Міністерству оборони використовувати програмне забезпечення російської компанії «Лабораторія Касперського» через повідомлення, що вона може бути вразливою для впливу російського уряду.

Загалом на оборонні потреби США планують виділити $700 млрд, що на $26,1 млрд більше, ніж в офіційному запиті президента Трампа.

Для остаточного затвердження законопроект має пройти голосування в Сенаті і Палаті представників, після чого його має підписати президент Дональд Трамп.