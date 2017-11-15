В офісі агентства Reuters у польській Гдині сталася стрілянина

В офісній будівлі агентства Thomson Reuters, яке розташоване в польському місті Гдиня на узбережжі Балтійського моря, 30-річний білорус відкрив стрілянину. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Читайте такожУ Каліфорнії чоловік відкрив стрілянину в початковій школі, є загиблі й поранені

О 20:00 за київським часом озброєний чоловік увійшов на другий поверх будівлі. Згідно з неофіційною інформацією радіо RMF FM, білорус був озброєний пістолетом Glock і довгоствольною зброєю. Стрілянина сталася в одній із зал будівлі. Чоловік намагався влучити у свого колегу.

Люди почали тікати, але один із присутніх накинувся на озброєного чоловіка і затримав його. Постраждалих не було.

Поліція, що прибула на місце події, заарештувала стрілка, яким виявився 30-річний білорус, що працював у цій фірмі. За словами його колег, він був замкнутою людиною, не вітався, у нього не було друзів, і він часто дзвонив своїй родині.