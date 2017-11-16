Картину "Спаситель світу" Леонардо да Вінчі продали на аукціоні за рекордні $450 мільйонів (відео)

Картина Леонардо да Вінчі «Спаситель світу» була продана на аукціоні Christie's за $450 мільйонів. Таким чином картина стала найдорожчим з коли-небудь проданих на аукціоні предметів мистецтва, повідомляється на сторінці Christie's в Twitter.

Ціна перевищила початкову суму більш ніж в чотири рази - близько 100 мільйонів доларів. Торги за полотно да Вінчі тривали близько 20 хвилин.

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Раніше картина належала російському мільярдерові Дмитру Риболовлєву. Він заплатив за неї понад $127 мільйонів.

Зазначимо, що довгі роки вважалося, що картина була написана одним з учнів Да Вінчі. Однак проведений в 2013 році аналіз підтвердив, що вона належить руці відомого художника.

Як повідомляв УНІАН, раніше американський журналіст Уолтер Айзексон у своїй праці, присвяченій життя Леонардо Да Вінчі, розкрив призначення незвичайного прозорої кулі в руці Христа на картині "Спаситель світу".