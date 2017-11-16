У Швеції перекинулася вантажівка з 20 тонами фрикадельок

На одній із автотрас в окрузі Скараборг на заході Швеції перекинулася вантажівка, що перевозила близько 20 т фрикадельок. Причіп з вантажем виявився важчим за вантажівку, передає РБК.

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Інцидент стався між містами Скара і Йетене. Водій транспортного засобу не впорався з керуванням на замерзлій дорозі, і вантажівка зісковзнула у канаву. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Частина фрикадельок після аварії опинилася на дорозі. У поліції розповіли, що їх доведеться вивантажити з трейлера, перш ніж його можна буде транспортувати з місця аварії, але це займе цілу ніч.

Як повідомляв УНІАН, у серпні в Росії ведмеді з'їли тонну риби, яку висипав п'яний водій вантажівки.