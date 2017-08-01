У Росії ведмеді з'їли тонну риби, яку висипав п'яний водій вантажівки (фото)

Поблизу міста Миколаївськ-на-Амурі в Хабаровському краї РФ ведмеді з'їли тонну риби, що висипалася з проїжджаючої вантажівки, заявили в адміністрації Миколаївського району, передає РБК.

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Вантажівка висипала на дорозі близько тонни риби, коли їхала на підйом. Водій перевозив вантаж з риболовецького колгоспу. Місцеві жителі стверджують, що водій був п'яним.

"Річки зараз порожні, ведмеді відчули запах, вийшли на дорогу і все з'їли", - розповіли журналістам у районній адміністрації.

Як повідомляв УНІАН, у липні ведмідь пробрався на кухню американця, поки той спав. Тварина провела там п'ять годин, зумівши навіть заглянути в холодильник.