На виборах у Польщі триває ”битва” за Варшаву

За попередніми даними, у великих містах Польщі на виборах у місцеві органи самоврядування лідирує права партія "Громадянська платформа", що знаходиться в опозиції до правлячої партії "Закон і справедливість", передає Euronews.

Наприклад, у Кракові за кандидатів від партії Леха і Ярослава КАЧИНСЬКИХ («Закон і справедливість») проголосували тільки 30% виборців, тоді як представників "Громадянської платформи" підтримали понад 44%. Кандидати від очолюваної Дональдом ТУСКОМ партії здобули перемогу на виборах у міськради Лодзі, Вроцлава і Познані. Саме між цими двома політичними силами і розгорталася основна боротьба, в якій опозиція показала результат у середньому на 5% кращий, ніж очікувалося.

Особливий інтерес викликала "битва" за Варшаву. При тому, що на виборах у столичну міськраду кандидати від "Громадянської платформи" випередили суперників від правлячої партії на 13%, боротьба за посаду мера Варшави ще не завершена. Буквально частки відсотка розділяють показники колишнього прем`єра Казімежа МАРЦИНКЕВИЧА і його суперниці Ханни ГРОНКЕВИЧ-ВАЛЬЦ. Другий тур виборів мера столиці може відбутися 26 листопада.

В цілому, за даними Центральної виборчої комісії, вибори в Польщі пройшли при достатньо низькій явці виборців. Сьогодні розпочнеться публікація офіційних даних за підсумками голосування.

Як повідомляв УНІАН, вибори в органи місцевого самоврядування Польщі проходили вчора, 12 листопада.