Саміт "Східного партнерства": у Брюсселі готові прийняти Лукашенка

В Європейському Союзі ще не знають, хто буде представляти Білорусію на саміті «Східного партнерства», який пройде 24 листопада в Брюсселі. Про це власному кореспонденту УНІАН повідомив високопосадовий європейський дипломат.

"Ми запрошували лідерів держав та урядів країн-партнерів «Східного партнерства». Хто буде з Мінську, ми ще не знаємо", - сказав він.

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За словами дипломата, президент Білорусі Олександр Лукашенко не міг бути запрошений на попередні саміти через те, що перебував під санкціями. "Зараз ці санкції зняті, і ми не бачимо причини поводитися з ним інакше, ніж з лідерами інших країн", - пояснив співрозмовник агентства.

Як відомо, саміт «Східного партнерства» вперше з часів існування політики заснованого у 2009 році «Східного партнерства» пройде в Брюсселі на рівні лідерів держав та урядів країн ЄС та країн-членів - України, Молдови, Грузії, Білорусі, Вірменії та Азербайджану.