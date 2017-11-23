Порівняли з "окупацією": росіяни влаштували істерику через поведінку США в Сирії

У МЗС РФ заявили, що США не мають юридичних підстав перебувати в Сирії. Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає "РИА Новости".

Вона заявила, що "з точки зору міжнародного права, США в Сирії перебувають незаконно".

"Міністр оборони США 13 листопада відкритим текстом сказав, що американські військові не підуть з Сирії до прогресу в політичному врегулюванні. Умови в досягненні якого, як ми розуміємо, США будуть визначати довільно. Ми вже неодноразово звертали увагу Вашингтона, що подібні заяви викликають великі питання про справжню мету перебування ЗС США і коаліції в Сирії", - сказала Захарова

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"Вони роблять це не просто без наявності дозволу чи запрошення з боку Дамаска...але роблять всупереч волі законного уряду Сирії. Фактично, ведуть себе близько до поняття окупації", — зазначила Захарова.

Раніше повідомлялося, що влада США планує створити нове місцеве управління на півночі Сирії.