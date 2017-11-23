Порівняли з "окупацією": росіяни влаштували істерику через поведінку США в Сирії
У Росії заявили, що США перебувають у Сирії незаконно і "ведуть себе близько до поняття окупації".
У МЗС РФ заявили, що США не мають юридичних підстав перебувати в Сирії. Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає "РИА Новости".
Вона заявила, що "з точки зору міжнародного права, США в Сирії перебувають незаконно".
"Міністр оборони США 13 листопада відкритим текстом сказав, що американські військові не підуть з Сирії до прогресу в політичному врегулюванні. Умови в досягненні якого, як ми розуміємо, США будуть визначати довільно. Ми вже неодноразово звертали увагу Вашингтона, що подібні заяви викликають великі питання про справжню мету перебування ЗС США і коаліції в Сирії", - сказала Захарова
Читайте такожУ Сирії захопили ще один російський танк (фото)
"Вони роблять це не просто без наявності дозволу чи запрошення з боку Дамаска...але роблять всупереч волі законного уряду Сирії. Фактично, ведуть себе близько до поняття окупації", — зазначила Захарова.
Раніше повідомлялося, що влада США планує створити нове місцеве управління на півночі Сирії.