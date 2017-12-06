В Іспанії затримали групу українців на підпільній тютюновій фабриці (фото, відео)

Правоохоронці Іспанії затримали сімох громадян України, що працювали на підпільній тютюновій фабриці. Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Читайте такожВ Іспанії затримали найбільшу за 18 років партію кокаїну з Колумбії"Учора, 5 грудня, в районі одного з міст іспанської провінції Гранада правоохоронці, в тому числі представник Держприкордонслужби України, виявили нелегальну фабрику з виробництва тютюнових виробів. На ній затримали організатора, а також громадян Португалії, Іспанії та сімох громадян України", - розповідають у ДПСУ.

За даними служби, в результаті реалізації спільного плану дій українських прикордонників й іспанських правоохоронців був встановлений основний організатор незаконного виробництва - іноземний громадянин, а також його пособник, громадянин України. Останній залучав до злочинної діяльності своїх співвітчизників.

Наразі слідство триває /dpsu.gov.ua Наразі слідство триває /dpsu.gov.ua

Під час проведення слідчих дій було вилучено устаткування для виробництва 2 млн сигарет на добу, 200 ящиків тютюнових виробів та сировину для виробництва ще близько 3 тис. ящиків.

Триває досудове слідство.