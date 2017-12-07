Парламент Швейцарії обрав нового президента

Парламент Швейцарії у середу, 6 грудня, проголосував за призначення Алана Берсе президентом країни на 2018-й рік.

До цього 45-річний Берсе обіймав посаду віце-президента і міністра внутрішніх справ Швейцарії, передає dt.ua з посиланням на swissinfo.ch.

Президентське крісло він займе вперше після того, як п'ять років тому став міністром Федеральної ради (уряду).

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Берсе є членом Соціал-демократичної партії Швейцарії. Під час голосування він отримав 190 з 210 голосів членів місцевого парламенту.

Парламент також підтримав кандидатуру міністра фінансів Улі Маурера на пост віце-президента Швейцарії на наступний рік.

Як відомо, президента Швейцарії обирають за принципом "перший серед рівних" серед членів уряду. Кожен міністр стає президентом не рідше одного разу на сім років на один рік.

Президент Швейцарії не є главою держави, оскільки функції глави держави виконують колективно всі члени Федеральної ради.

Однак президентський голос є вирішальним при обговоренні питань на рівні уряду.