Американський сенатор подав у відставку через звинувачення в сексуальних домаганнях

Сенатор від Демократичної партії США Ел Франкен подав у відставку. В останні тижні кілька жінок пред'явили йому звинувачення в сексуальних домаганнях. Про це повідомляє republic з посиланням на AP.

За словами Франкена, він залишить свій пост "у найближчі тижні". За даними агентства, губернатор Міннесоти призначить тимчасову заміну Франкена. В 2018 році на це місце оберуть нового сенатора.

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Про звинувачення в сексуальних домаганнях проти Франкена стало відомо в листопаді. За словами радіоведучої Лін Твіден, у 2006 році Франкен насильно поцілував її і чіпав за груди. Жінка стверджує, що це сталося під час поїздки по американських військових базах за кордоном. У літаку Твіден заснула, а Франкен поклав руки на її груди і сфотографувався. Схожі звинувачення проти сенатора висунули ще кілька жінок.

Демократи в останні дні наполягали на відставці Франкена. Сам сенатор довгий час не коментував звинувачення в домаганнях.