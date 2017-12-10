Облили екран сечею і погрожували глядачам: у Москві зірвали показ фільму про війну на Донбасі

У Москві зірвали показ документального фільму "Політ кулі" про війну в Україні. Про це повідомляє "Новая газета".

Спочатку противники заблокували вхід в зал, а потім, коли потрапили всередину, накинули куртку на проектор. Поліція почала виводити тих, хто проти фільму, з кінозалу. Серед них є члени радикального руху SERB, а також«Союзу десантників».

Як повідомляє Російська служба ВВС, в самому початку показу ці люди вбігли в кінозал і з криками "Ганьба бандерівцям!", "Зупиніть показ фільму проти росіян!" та намагалися зірвати показ картини. Їх вивели співробітники поліції під оплески глядачів. У залі було близько 200 глядачів.

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Через деякий час люди в камуфляжі і радикали з SERB знову увірвалися в зал. Лідер руху Ігор Бекетов, також відомий як Гоша Тарасевич, в червоній шапці з написом SERB, облив екран пахучою рідиною, з запахом схожим на сечу. До цього моменту на допомогу поліції приїхали співробітники ОМОНу, які силою вигнали хуліганів із залу.

Після цього багато глядачі почали виходити самі. Через 10 хвилин поліція прийняла рішення евакуювати глядачів з міркувань безпеки.

Зал охороняли кілька десятків співробітників ОМОНу в шоломах і масках, вони організували коридор для евакуйованих глядачів. Хулігани кричали їм услід образи і "ганьба!".

Як повідомлялося, раніше прихильники проросійських сепаратистів прийшли на «Артдокфест» і пообіцяли його автору режисерові Беаті Бубенець «серйозні проблеми», а також зірвати показ фільму.

Бубенець знімала свій фільм в 2014 році в місті Щастя Луганської області.