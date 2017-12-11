Нормалізація відносин між Польщею та РФ можлива, але вже після Путіна - посол

Посол Польщі в Україні Ян Пєкло вважає, що нормалізація відносин між Варшавою та Москвою можлива, але лише після того, коли главою РФ не буде Володимир Путін.

Про це дипломат сказав в інтерв'ю виданню "Деловая столица".

"Що стосується Російської Федерації, то нормалізація наших відносин можлива. Але лише після того, коли главою країни не буде Володимир Путін і Росія припинить проводити путінський курс у міжнародній політиці. Путін не вічний: він не буде жити до 100 років", - сказав він.

За словами посла, у світі зараз відбуваються глобальні процеси, сенс яких до кінця ніхто не розуміє та не може контролювати.

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"І я думаю, що в Росії також зараз йдуть в політикумі якісь перетворення, яких ми не розуміємо. Але зміни будуть, і, можливо, скоро Російська Федерація стане частиною демократичної безпечної Європи. Чекатимемо. А поки що треба продовжити дію санкцій проти Росії на наступні роки, щоб російські політики нарешті усвідомили необачність путінського курсу", - додав він.

Нагадаємо, нещодавно у канцелярії польського президента заявили, що деякі країни Європи за необхідності обрати між Україною та РФ можуть схилитись на користь Москви, у цій ситуації Польща може не підтримати Київ, як раніше.