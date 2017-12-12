Відома російська телеведуча намагалася накласти на себе руки - ЗМІ

Відома російська телеведуча Дана Борисова намагалася накласти на себе руки. Про це повідомляє телеграм-канал Mash.

За інформацією порталу, дівчина прийняла 10 таблеток сильнодіючих психотропних препаратів. Однак потім одумалася і почала викликати швидку допомогу. Медики зробили промивання і запропонували Борисовій госпіталізацію, від якої вона відмовилася.

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Відзначається, що ліки, за допомогою яких Борисова намагалася покінчити з собою, відносяться до вкрай-важких препаратів. Мова йде про фінлепсин - психотропний препарат призначається тільки лікарями, приймається строго під їх наглядом і має безліч побічних ефектів. Передозування фінлепсину легко призводить до летального результату, коми або тяжких проблем з внутрішніми органами.

Більше того, спроба суїциду Дани Борисової могла бути викликана її ж ліками. Як сказано в інструкції до фінлепсину, в деяких випадках лікування може спровокувати суїцидальні спроби.

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