У Куала-Лумпурі 19-річна модель загинула, випавши з вікна 20 поверху після секс-вечірки. Про це повідомляє news.com.au.

П'ять років тому дівчина переїхала в Майамі, де будувала кар'єру моделі. Як розповідає її сім'я, дівчина прийшла в квартиру на 20 поверсі з "багатим американським торговцем криптовалютою" і його дружиною з Казахстану о 5 ранку. Кілька годин потому оголене тіло Івани знайшли на балконі шостого поверху, куди вона нібито впала.

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У поліції заявили, що в смерті не було кримінальних елементів, однак родина дівчини звернулася до Інтерполу з проханням провести розслідування. Також в сім'ї відзначають, що сусіди чули суперечки і крики перед трагедією.

При цьому повідомляється, що в організмі Івани знайшли алкоголь і екстазі.

Як повідомляв УНІАН, у Китаї популярний руфер зняв на камеру власну смерть.