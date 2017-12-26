Нічліг під мостом, алкоголь і наркотики: брат Мадонни повернувся в сім'ю після 7 років життя на вулиці
16:35, 26 грудня 2017Світ
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Брат Мадонни пройшов курс лікування від алкогольної та наркотичної залежності і тільки зараз повернувся додому, хоча співачка не раз пропонувала йому допомогу.
REUTERS
Старший брат Мадонни, 61-річний Ентоні Чікконе сім років прожив на вулиці, ночуючи під мостом в Мічигані. Але, як повідомляє західна преса, нещодавно він припинив бродяжити і повернувся в сім'ю, передає Marieclaire.
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Про це повідомив ще один брат Мадонни і її колишній директор - 57-річний Крістофер Чікконе. Він зізнався, що Ентоні пройшов курс лікування від алкогольної та наркотичної залежності і тільки зараз повернувся додому, хоча співачка не раз пропонувала йому допомогу.
На вулиці чоловік опинився після того, як його вигнали з дому через алкоголізм - він пив вино прямо з чанів на сімейному винограднику.
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