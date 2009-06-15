Президент Молдови розпустив парламент

Президент Молдови Володимир ВОРОНІН підписав указ про розпуск парламенту і призначення дострокових парламентських виборів на 29 липня, передає РІА «Новости».

Молдавський парламент, сформований за підсумками виборів 5 квітня, вже двічі не зміг обрати нового Президента країни. Комуністам, які одержали більшість в парламенті, обидва рази не вистачило одного голосу, щоб обрати главу держави.

М.ВОРОНІН за Конституцією не може піти на третій президентський термін.

Згідно з ухваленою у понеділок поправкою до Виборчого кодексу, в Молдові встановлено мінімальний поріг явки на парламентських виборах, за якою голосування вважається дійсним, з 50% до однієї третини виборців. Якщо 29 липня на дільниці прийде менша кількість виборців, то будуть призначені повторні вибори, поріг явки на які скасовано сьогодні депутатами взагалі.