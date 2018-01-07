Автор книги про Трампа розповів про її головний ефект

Викриття з книги "Вогонь і лють: Всередині Білого дому при Трампі" можуть привести до відходу Дональда Трампа з поста президента США, вважає автор книги Майкл Вулф.

Про це він заявив в інтерв'ю британській медіакомпанії BBC, опублікованому в суботу, 6 січня, як повідомляє DW.

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Один з цікавих ефектів, які створює книга, можна пояснити фразою з відомої казки Ганса-Крістіана Андерсена "А король-то голий!", вважає Вулф. Відомості, які приводять співрозмовники автора, виставляють Трампа-президента, в такому світлі, що напрошується висновок про його нездатність виконувати обов'язки глави держави, зазначив журналіст. На його думку, це може стати передумовою для завершення президентства Трампа.

Тим часом держсекретар США Рекс Тіллерсон в інтерв'ю телеканалу CNN заявив, що "ніколи не ставив під питання" психічну і інтелектуальну придатність Трампа до виконання обов'язків президента.