"У метро без штанів": у світі пройшов традиційний флешмоб (фото)

У найбільших містах світу пройшов міжнародний флешмоб «У метро без штанів», учасники якого їздили в поїздах без штанів і спідниць, але залишивши на собі решту одягу.

Акція пройшла в багатьох великих містах світу: Парижі, Мюнхені, Торонто, Нью-Йорку, Празі, Єрусалимі та інших.

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Як зазначає ТСН, традиція кататися в трусах у громадському транспорті пішла з Великого Яблука - під час першого такого флешмобу в 2002 році "у метро без штанів " проїхалися сім осіб. Тепер цей дещо пікантний захід влаштовують сотні людей в різних містах та країнах.

Агентство Reuters опублікувало фото з учасниками традиційного щорічного флешмобу "У метро без штанів" - знімки робили в Нью-Йорку (США), Берліні (Німеччина), Празі (Чехія) та Єрусалимі (Ізраїль).