Президент Німеччини прийняв запрошення Порошенка відвідати Україну цього року

Президент Федеративної республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр прийняв запрошення президента України Петра Порошенка відвідати Україну цього року.

Про це у Twitter повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник.

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"Запроваджуємо нову дипломатичну моду на вишиванку у замку Бельвю: федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прийняв запрошення президента Петра Порошенко відвідати у цьому році Україну", - заявив Мельник.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко запросив Штайнмаєра відвідати Україну під час телефонної розмови, яка відбулася 1 березня 2017 року.

Штайнмаєр був обраний на пост президента 12 лютого 2017 року делегатами німецьких Федеральних зборів. До цього він обіймав посаду міністра закордонних справ Німеччини. 19 березня 2017 року у президентському палаці Бельвю у Берліні відбулась офіційна церемонія передачі президентських повноважень за участю обраного президента Німеччини Штайнмаєра та його попередника Йоахіма Ґаука.