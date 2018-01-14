Пожежа на картковому турнірі в Португалії: загинули вісім осіб, десятки постраждали у тисняві
12:41, 14 січня 2018Світ
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Ймовірною причиною загоряння в центрі відпочинку став вибух у котельні.
Раптова пожежа забрала вісім життів / Фото УНІАН
Щонайменше вісім людей загинули під час пожежі в центрі відпочинку в португальському місті Віла-Нова-де-Раінья, ще десятки постраждали у тисняві при спробі покинути будівлю, передає РБК.
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Інцидент стався ввечері 13 січня під час карткового турніру, який проходив в будівлі місцевого центру відпочинку. За грою спостерігали понад 60 осіб.
Як повідомили пожежники, ймовірною причиною загоряння став вибух у котельні. На даний момент всі постраждалі госпіталізовані, поліція з'ясовує всі обставини інциденту.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно пожежа у Нью-Йорку, що забрала 12 життів, сталася через дитину, яка гралася з плитою.
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