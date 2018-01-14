Пожежа на картковому турнірі в Португалії: загинули вісім осіб, десятки постраждали у тисняві

Щонайменше вісім людей загинули під час пожежі в центрі відпочинку в португальському місті Віла-Нова-де-Раінья, ще десятки постраждали у тисняві при спробі покинути будівлю, передає РБК.

Читайте такожСин Трампа прокоментував пожежу у хмарочосі батька

Інцидент стався ввечері 13 січня під час карткового турніру, який проходив в будівлі місцевого центру відпочинку. За грою спостерігали понад 60 осіб.

Як повідомили пожежники, ймовірною причиною загоряння став вибух у котельні. На даний момент всі постраждалі госпіталізовані, поліція з'ясовує всі обставини інциденту.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно пожежа у Нью-Йорку, що забрала 12 життів, сталася через дитину, яка гралася з плитою.